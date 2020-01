Amsterdam

Hotel in Amsterdam ontvangt ook mogelijke bombrief, politie ter plaatse

Bij het Okura-hotel in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam is een verdachte brief bezorgd, zo meldt een woordvoerder vrijdag aan NU.nl. De politie onderzoekt of het om een bombrief gaat, waar er deze week meerdere van zijn verstuurd naar bedrijven in de Randstad.