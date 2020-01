Binnenland Politie: Bombrieven verstuurd naar meerdere bedrijven in Randstad Meerdere bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam hebben de afgelopen dagen bombrieven ontvangen, meldt de politie donderdag. Onder meer een hotel en tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een autobedrijf en tankstation in Rotterdam ontvingen explosieven per brief.