De politie heeft donderdag in totaal meer dan 7 kilo cocaïne gevonden in woningen in de Amsterdamse wijk Osdorp en het stadsdeel Zuidoost. Op last van burgemeester Femke Halsema zijn de woningen per direct voor drie maanden gesloten.

In de woning aan Gravestein in Zuidoost vond de politie onder meer 82 bolletjes met 773 gram cocaïne en 143 gram heroïne, mobiele telefoons en 1.900 euro aan contant geld.

In de woning aan Langswater in Osdorp werd 7 kilo cocaïne aangetroffen. Ook lag er in de woning een sealapparaat, een aantal weegschalen, een geldtelmachine en enkele mobiele telefoons. In dezelfde woning werd eerder dit jaar ook al drugs gevonden. De politie weet niet of de woning wordt bewoond.