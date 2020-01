De politie in Amsterdam-West heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een verdachte opgepakt, nadat deze met een vuurwapen in de lucht had geschoten.

Omstanders belden rond 0.30 uur de politie met een melding over iemand die meerdere keren in de lucht schoot op de Vespuccistraat.

Of het om een man of vrouw gaat was woensdag nog niet bekend. De verdachte zit vast voor vuurwapenbezit. Tijdens de aanhouding droeg hij of zij het wapen nog bij zich. De politie is op zoek naar meer bewijsmateriaal, zoals camerabeelden.

Vorig jaar werd er tijdens de jaarwisseling ook op meerdere plekken in de lucht geschoten. Dit gebeurde onder meer op Meer en Vaart, de Meteorenweg en de Amstelstraat.

Ook in de IJtunnel kwam een melding over een schietpartij binnen. Één persoon heeft letsel. Het is nog niet zeker dat dit letsel door een vuurwapen is veroorzaakt. Het slachtoffer is aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het incident.