Een 33-jarige voormalig zaakwaarnemer is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 120 uur taakstraf, waarvan zestig uur voorwaardelijk, voor het stalken van vier Ajax-bestuurders. Ook moet hij zich verplicht psychiatrisch laten behandelen en mag hij twee jaar geen contact met de slachtoffers opnemen.

Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De voormalig zaakwaarnemer stuurde in 2016 en 2017 via e-mail en WhatsApp verschillende berichten naar de Ajax-bestuurders, zelfs nadat de bestuurders hem meerdere malen verzochten geen contact meer met hen op te nemen. Hij bedreigde hen en betrok in die bedreigingen de kinderen van de slachtoffers. De verdachte kwam zelfs ongewenst bij een van de Ajax-bestuurders thuis langs.

"Verdachte heeft hiermee grote angst bij de slachtoffers teweeggebracht en de vrees bestond dat verdachte daadwerkelijk uitvoering zou geven aan zijn dreigementen", aldus de rechtbank.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar het strafblad van de verdachte, waaruit blijkt dat hij eerder is veroordeeld voor soortgelijke delicten. Een strafverminderend aspect is dat de verdachte bereid is om aan zijn psychiatrische problemen te werken.

Uit onderzoek is gebleken dat hij een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft en daardoor kampt met ernstig wantrouwen naar anderen. Vanwege de kans op herhaling, moet de man zich naast zijn taakstraf verplicht psychiatrisch laten behandelen.