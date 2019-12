Een vrouw is dinsdag rond 9.40 uur gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Ophemerthof in Amsterdam-Zuidoost. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De vrouw is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht. Ze was op dat moment aanspreekbaar.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de kans dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden aanwezig is, maar dat er nog veel onduidelijk is. Er wordt nog onderzocht wat zich precies heeft afgespeeld in de woning.