Amsterdam heeft het jaar 2020 ingeluid met tientallen vuurwerk- en alcoholslachtoffers, meerdere voertuigbranden en een brand op de derde etage boven de club Jimmy Woo in het centrum.

De gemeente noemt de sfeer richting hulpverleners grimmig op sommige momenten tijdens de jaarwisseling.

"Hulpverleners van brandweer, politie en de gemeentelijke handhaving zijn vaak met vuurwerk belaagd, waardoor zij belemmerd werden in hun werkzaamheden en zich een aantal keer hebben moeten terugtrekken." Er is "substantieel" meer geweld waargenomen dan vorig jaar.

"In de meeste gevallen ging het om het bekogelen van agenten met vuurwerk en verzet tijdens aanhoudingen. Hierbij zijn meerdere agenten gewond geraakt." Er zijn diverse personen opgepakt.

Drukte in de ziekenhuizen

Het UMC Amsterdam, locatie AMC, zag een stijging van het aantal vuurwerkslachtoffers ten opzichte van afgelopen jaar. Slachtoffers werden behandeld aan oogletsel en letsel aan handen en vingers. Een aantal van hen moet nu een vinger of hand missen, meldt het ziekenhuis aan regiopartner AT5.

Ook op de spoedeisende hulp van de locaties van het OLVG in Oost en West was het druk tijdens nieuwjaarsnacht. Op beide locaties werden zo'n zeventig mensen binnengebracht, waaronder per locatie tien vuurwerkslachtoffers. Het ging daarbij met name om brandwonden en oogletsel. Andere slachtoffers raakten gewond door incidenten met alcohol en drugs. Eén persoon was door een ruit gevallen.

Bij het UMC Amsterdam, locatie VUmc, en op de spoedeisende hulp van het BovenIJ Ziekenhuis in Noord werden drie vuurwerkslachtoffers behandeld. De ziekenhuizen verwachten woensdag of donderdag exacte cijfers vrij te geven over het aantal gewonden tijdens nieuwjaarsnacht.

Vuurpijl veroorzaakt brand boven club Jimmy Woo

Tijdens de jaarwisseling had de Amsterdamse brandweer de handen vol aan auto- en scooterbranden, waarvan er veel werden veroorzaakt door vuurwerk. In totaal rukte de brandweer twintig keer uit voor voertuigbranden. Onder meer op de Wim Noordhoekkade op IJburg ging rond 9.00 uur een geparkeerde auto in vlammen op. Ook bluste de brandweer tientallen branden in ondergrondse containers.

Ook heeft een vuurpijl vermoedelijk tijdens nieuwjaarsnacht brand veroorzaakt in het pand van Jimmy Woo, op de derde etage. "De brandweer was er snel bij, waardoor het vuur snel onder controle was", aldus een brandweerwoordvoerder. "Er zijn geen slachtoffers gevallen."

College wil toe naar vuurwerkzones

In Amsterdam golden dit jaar opnieuw vuurwerkvrije zones rondom ziekenhuizen en plekken waar dieren worden opgevangen in de stad. Dit jaar waren 33 parken en groengebieden aangewezen als nieuwe vuurwerkzone in de stad.

De komende jaren wil Amsterdam samen met inwoners kijken hoe de vuurwerkaanpak verder kan worden ingevuld. Het college wil uiteindelijk toe naar vuurwerkzones in plaats van vuurwerkvrije zones.

Jaarwisseling van 2018/2019 onrustig

De vorige jaarwisseling in Amsterdam verliep ook onrustig. In totaal vonden er toen 183 incidenten plaats en werden 34 personen aangehouden. In de stad waren zeven keer politiemensen het mikpunt van geweld. Ook was er geweld gemeld tegen een buschauffeur.

Van de 165 keer dat de brandweer uitrukte, gebeurde dat 24 keer voor een brandend voertuig. Zeventien auto's, twee vrachtwagens en vijf scooters brandden uit.

Dit jaar vond er in tegenstelling tot voorgaande jaarwisseling geen vuurwerkshow plaats op de Kop van Java. De show was afgelast vanwege onvoldoende belangstelling.

Correctie: In een eerdere versie van dit bericht meldden we op basis van regiopartner AT5 dat de brand woedde in de club zelf. De brand brak echter uit boven de club. De foutieve informatie is aangepast.