Tijdens de viering van het nieuwe jaar in Amsterdam is in club Jimmy Woo in het centrum een uitslaande brand uitgebroken door een vuurpijl. Daarbij vielen geen slachtoffers. De gemeente Amsterdam komt naar verwachting aan het eind van de ochtend met een totaaloverzicht van het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling.

Op beelden van een getuige is te zien dat een vuurpijl het pand invliegt. De brandweer bevestigt dat de brand vermoedelijk is veroorzaakt door vuurwerk.

"De bezoekers gingen meteen naar buiten. De brandweer was er snel bij, waardoor het vuur snel onder controle was", aldus een woordvoerder van de brandweer. "Er zijn geen slachtoffers gevallen en bezoekers konden uiteindelijk weer door met feesten."

Dit jaar vond er in tegenstelling tot voorgaande jaarwisseling geen vuurwerkshow plaats op de Kop van Java. De show was afgelast vanwege onvoldoende belangstelling.

College wil toe naar vuurwerkzones

In Amsterdam golden opnieuw vuurwerkvrije zones rondom ziekenhuizen en plekken waar dieren worden opgevangen in de stad. Dit jaar waren 33 parken en groengebieden aangewezen als nieuwe vuurwerkzone in de stad.

De komende jaren wil Amsterdam samen met inwoners kijken hoe de vuurwerkaanpak verder kan worden ingevuld. Het college wil uiteindelijk toe naar vuurwerkzones in plaats van vuurwerkvrije zones.

Jaarwisseling van 2018/2019 onrustig

De vorige jaarwisseling in Amsterdam was onrustig verlopen. In totaal vonden er toen 183 incidenten plaats en werden 34 personen aangehouden. In de stad waren zeven keer politiemensen het mikpunt van geweld, ook was er geweld gemeld tegen een buschauffeur.

Van de 165 keer dat de brandweer uitrukte, gebeurde dat 24 keer voor een brandend voertuig. Zeventien auto’s, twee vrachtwagens en vijf scooters brandden uit.