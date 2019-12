Bij een schietpartij aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Amsterdam is maandagavond een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of er een verdachte is aangehouden.

Agenten kregen iets voor 20.00 uur melding van de schietpartij. Toegesnelde agenten troffen het gewonde slachtoffer aan, de persoon zou buiten levensgevaar zijn.

De politie heeft een onderzoek naar de schietpartij ingesteld en is opzoek naar getuigen.