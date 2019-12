Bij een schietpartij aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in de Amsterdamse wijk Geuzenveld is maandag rond 20.00 uur een dertigjarige man gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de daders.

Toegesnelde agenten troffen het gewonde slachtoffer aan. Een politiewoordvoerder laat aan NU.nl weten dat de man nog wel aanspreekbaar was.

Het onderzoek naar het incident is in volle gang. De politie is op zoek naar getuigen.