Paradiso organiseert op 8 januari 2020 twee wedstrijden van de sport schaakboksen. De deelnemers hebben eerst vier minuten de tijd om te schaken, daarna gaan ze drie minuten lang in de ring tegen elkaar boksen.

Er vinden twee wedstrijden schaakboksen plaats in de poptempel. In de eerste match zal de Olegs Petrovsky (Letland) het opnemen tegen Daniil Solloviev (Rusland). De tweede wedstrijd wordt gespeeld door Denis Gurba (Rusland) en Sakari Lähderinne (Finland).

In totaal bestaat een schaakbokswedstrijd uit zes rondes schaken, afgewisseld met vijf rondes boksen. Na elke ronde krijgen de spelers een minuut pauze. Dat geeft hen de tijd om hun bokshandschoenen aan- of uit te trekken. Daarnaast zetten ze tijdens een schaakronde hun koptelefoon op.

Uiteindelijk eindigt een wedstrijd via schaakmat, knock-out, een jurybesluit of de overschrijding van de bedenktijd. In eerste instantie krijgt een speler nog wel een waarschuwing als er geen zet wordt gedaan tijdens een schaakronde, maar een volgende waarschuwing leidt tot diskwalificatie.

Eerste wedstrijd in 2003

De sport werd uitgevonden door de Nederlandse kunstenaar Iepe Rubingh, die het idee ontleende aan de grafische roman Froid Équateur. In 2003 werd de eerste schaakbokswedstrijd gespeeld in Paradiso.

Destijds werd Rubingh zelf nog wereldkampioen. Hij nam het toen als 'Iepe the Joker' op tegen zijn opponent 'The Lawyer': de Amsterdamse advocaat Jean-Louis Veenstra. Na zijn winst begon Rubingh de eerste schaakboksclub in Berlijn, daarna werd de sport steeds populairder.