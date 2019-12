De site van de gemeente Amsterdam waarop erfpachters een aanvraag kunnen doen om over te stappen op eeuwigdurende erfpacht heeft opnieuw problemen. Amsterdammers kunnen nog tot en met dinsdag een aanvraag doen onder de gunstige voorwaarden.

Meerdere mensen die een aanvraag wilden doen, melden aan AT5 dat het inlogscherm niet bereikbaar is. Als inloggen wel lukt, volgt daarna alsnog vaak een foutmelding.

"Als je op inloggen met Digid klikt krijg je weer een rejected-melding. Ik geef het even op", zegt Amsterdammer Danielle Reijenga, die een aanbieding voor de overstapregeling kreeg in de mail. Om die aanbieding te zien moet ze op de site zijn. "De boel is daar steeds overbelast. Het gaat niet helemaal goed daar."

Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck laat weten dat er inderdaad problemen met de site zijn. "Het kan voorkomen dat mensen een foutmelding ontvangen. We zijn de oorzaak aan het onderzoeken. Er wordt met man en macht gewerkt om de oorzaak vast te stellen en het probleem te verhelpen."

Wel wijst ze erop dat er via de website maandag nog steeds aanvragen bij de gemeente binnenkomen. "Het portaal is dus niet offline. Als erfpachters een foutmelding krijgen, dan raden we het aan om het nog een keer te proberen. Mocht het niet lukken, dan kunnen ze de aanvraag via een formulier op de site registreren. Ze hebben dan de gunstige voorwaarden veiliggesteld en kunnen de aanvraag later afmaken."

Nieuw systeem van eeuwigdurende erfpacht

Tot en met 31 december komen de eigenaren van bijna 160.000 Amsterdamse woningen in aanmerking voor een korting van zo'n 10 procent als ze later daadwerkelijk overstappen naar het nieuwe systeem van eeuwigdurende erfpacht. Doen ze de aanvraag een dag later, dan vervalt de korting en kan het zijn dat er zo'n duizenden of zelfs tienduizenden euro's meer moet worden betaald.

Het is niet de eerste keer dat de site niet werkt. In november lag het zogenoemde erfpachtportaal er dagenlang uit. Meerdere oppositiepartijen wilden dat de deadline daarom werd verplaatst, maar Van Doorninck liet toen weten dat niet te doen.