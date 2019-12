De politie is op zoek naar een gewapende man die maandag rond 6.15 uur een overval heeft gepleegd op een hotel in de Vondelparkbuurt in Amsterdam-West. Tot zover bekend is niemand gewond geraakt.

Of er iets is buitgemaakt, is nog onduidelijk. Volgens de politie is de overvaller tussen de 25 en 30 jaar oud en droeg hij een lichtblauwe trainingsbroek met een groot logo van de knie tot zijn enkel. Ook droeg hij een jas van het merk North Face

In welke richting de man is gevlucht is niet bekend. Getuigen worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.

Vorige werd er in Zuid ook al een hotel overvallen. Het ging om een hotel aan de Waldeck Pyrmontlaan.