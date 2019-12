De politie is op zoek naar een gewapende man die maandagochtend een overval heeft gepleegd op een bedrijf in de Vondelparkbuurt in Amsterdam-West. Tot zover bekend is niemand gewond geraakt.

De overval gebeurde rond 6.15 uur. Of er iets is buitgemaakt is nog onduidelijk. Volgens de politie is de overvaller tussen de 25 en 30 jaar oud en draagt hij zwarte kleding.

In welke richting de man is gevlucht is ook niet bekend. Getuigen worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.