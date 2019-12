Amsterdam

Woning boven gesloten coffeeshop Sarphatistraat opnieuw beschoten

Omwonenden van de gesloten coffeeshop The Power aan de Sarphatistraat werden in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw opgeschrikt, toen de woning boven het dichtgetimmerde pand rond 2.00 uur werd beschoten. The Power moest in 2016 na meerdere schietincidenten haar deuren sluiten.