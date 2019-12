Binnenland OM Amsterdam: Zorgen over toename vuurwapengebruik jongeren Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam maakt zich zorgen over de toename van jongeren die sneller naar steek- of vuurwapens lijken te grijpen. Dat zegt hoofdofficier van justitie John Lucas in het eindejaarsinterview met nieuwspartner AT5.