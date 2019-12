De IJtunnel en de Michiel de Ruijtertunnel zijn komend jaar elke eerste maandag van de maand afgesloten van 0.00 tot 5.00 uur in verband met onderhoudswerkzaamheden. De Piet Heintunnel gaat iedere maand één dinsdag of woensdag dicht.

Verkeer voor de IJtunnel kan omrijden via de Coentunnel of de Zeeburgertunnel.

Lijnbussen van GVB en Connexxion rijden vanaf zondag rond 23.45 uur tot de pont op de Buiksloterweg. Vanaf daar kunnen mensen doorreizen naar het Centraal Station. Nachtbussen rijden om via de Piet Heintunnel en Zuiderzeeweg of via de Ringweg A10.

De Piet Heintunnel gaat iedere eerste dinsdag van de maand van 22.30 tot 5.00 uur dicht. In januari, maart, juni, september en december sluit de tunnel ook iedere eerste woensdag van de maand.

Autoverkeer voor de Piet Heintunnel kan omrijden via de Amsterdamsebrug, de IJtunnel (S116) of de Wibautstraat (S112). Mensen moeten rekening houden met tot vijftien minuten vertraging.

Michiel de Ruijtertunnel maandagnachten dicht

De Michiel de Ruijtertunnel sluit iedere eerste maandag van de maand van 22.30 tot 5.00 uur, behalve in januari. In januari is de tunnel in de nacht van dinsdag 14 januari op woensdag 15 januari dicht.

Verkeer voor de Michiel de Ruijtertunnel kan omreizen via de Valkenburgerstraat, Weesperstraat, Stadhouderskade en de Nassaukade.