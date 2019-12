In een bergingsbox van een appartementencomplex in de Anna van Burenstraat is donderdagavond een middelgrote brand ontstaan. De brand had geen slachtoffers tot gevolg en bleef beperkt tot de berging.

De brand, die iets voor 22.00 uur uitbrak, was al snel onder controle. Een omstander liet weten dat er in het trappenhuis veel rookontwikkeling was.

Het appartementencomplex werd ontruimd, om te controleren of de brand of de rook eventueel naar de woningen erboven is overgeslagen. Ook zijn alle woningen geventileerd.

De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.