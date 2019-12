Een woning aan de Mesdagstraat in Amsterdam is dinsdag op last van burgemeester Femke Halsema voor drie maanden gesloten nadat er uit onderzoek bleek dat er handel in gestolen goederen en drugs plaatsvond.

De woning is gesloten op basis van de Opiumwet, meldt gemeente Amsterdam. In de woning is 4.300 euro contant aangetroffen, vijf gram cocaïne een weegschaal en versnijdingsmiddelen voor drugs.

Ook heeft de politie twee gestolen laptops, een smartbike en een horloge met een waarde van 35.000 euro aangetroffen.

Daarnaast zijn er nog grote hoeveelheden huishoudelijke spullen gevonden die mogelijk van diefstal afkomstig zijn.

"De aanwezigheid van een handelsvoorraad drugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden en aanzuigende werking hebben op criminele activiteiten", aldus de gemeente.