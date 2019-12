Een hotel aan de Waldeck Pyrmontlaan in Zuid is in de nacht van maandag op dinsdag doelwit geworden van een gewapende overval. De daders zijn gevlucht.

De overval vond plaats rond 3.10 uur. De overvallers hebben vermoedelijk buitgemaakt en zijn daarna gevlucht.

Een woordvoerder laat weten dat de overval grote impact heeft gehad op de medewerker die op het moment van de overval aan het werk was. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar de verdachten.