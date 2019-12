Een café op het Soestdijkseplein in Den Haag moet van de gemeente Den Haag ten minste drie maanden dicht omdat er illegaal werd gegokt. Ook werd er 12.000 euro in beslag genomen.

Bij illegaal gokken leggen mensen via gokzuilen, meestal computers of laptops, contant geld in om te wedden op bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Een andere vorm van illegaal gokken is het spelen met speelkaarten om een groot contant geldbedrag.

De gemeente maakte vorige week bekend dat zestig locaties in Den Haag illegaal gokken aanbieden. In Nederland moeten ondernemers verplicht een vergunning hebben om gokken te faciliteren. Illegaal gokken valt onder de noemer georganiseerde ondermijnende criminaliteit en Den Haag geeft de aanpak van ondermijnende criminaliteit momenteel prioriteit.