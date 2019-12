Evenementen in Amsterdam krijgen van de gemeente in 2020 in totaal 3 miljoen euro aan subsidie. Dat is 1 miljoen euro meer dan dit jaar. De extra bijdrage wordt vooral geïnvesteerd in Sail 2020.

Ook investeert de gemeente komend jaar in evenementen die afgelopen jaar nog geen subsidie kregen of überhaupt nog niet bestonden. Zo krijgt de Public viewing Eurovisie Songfestival in totaal 35.000 euro, bevrijdingsfestival het Vrije Westen krijgt 30.000 euro en het Mahler Festival krijgt 100.000 euro.

Ook besteedt de gemeente in 2020, net als dit jaar, 400.000 euro aan kleinschalige initiatieven voor het veilig afsteken van vuurwerk.

Toch krijgen enkele evenementen in Amsterdam komend jaar minder subsidie dan in 2019. Het Amsterdam Dance Event (ADE) kreeg dit jaar 105.000 euro subsidie, terwijl dat komend jaar 52.500 euro is. In 2021 krijgt ADE zelfs helemaal geen subsidie meer.

Ook het Amsterdam Light Festival krijgt komend jaar, net als in 2019, 35.000 euro van de gemeente. Verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt verwacht dat de organisatoren hun financiering door hun succes zelf rond krijgen.