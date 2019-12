De kolencentrale aan de Hemweg in Westpoort, ook wel bekend als 'de wolkenfabriek', is maandagochtend, na 25 jaar, in het geheel gestopt als energiecentrale. Dit betekent dat het vertrouwde beeld van de rookpluim uit de schoorsteen ook verleden tijd is.

Zaterdag werd er al voor het laatst steenkool gebruikt om energie op te wekken, maandag om 11.00 uur is de centrale in het geheel als energiecentrale gestopt. In de toekomst gaat de centrale onder meer dienen als producent voor alternatieve brandstoffen.

Sinds 1994 kwam er rook uit de 175 meter hoge schoorsteenpijp van Hemweg-8, onder Amsterdamse kinderen ook wel bekend als de 'wolkenfabriek'. Wel werd dat af en toe onderbroken door periodes van onderhoud, waarna de vertrouwde pluim weer terugkeerde in het uitzicht van Westpoort. In juni van dit jaar was de centrale voor het laatst uit om die reden. Sindsdien werden er zeven dagen per week, 24 uur per dag kolen gestookt.

De Hemwegcentrale is niet de enige kolencentrale in Nederland die de deuren sluit. Uiteindelijk is het de bedoeling om alle vijf kolencentrales in Nederland af te stoten. De Hemwegcentrale - die jaarlijks 3,3 megaton CO2 uitstoot - is daarvan de eerste. Volgens het kabinet is de sluiting nodig om de klimaatdoelen te behalen.