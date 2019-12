Een voetganger is zondagavond gewond geraakt bij een botsing met een scooter op de Jan Evertsenstraat in West. Het slachtoffer is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

De voetganger werd door de scooter geschept. Ook de bestuurder van de scooter, die hard ten val kwam, werd ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken.

Het ongeluk gebeurde iets voor 19.00 uur. Hoe de twee in botsing zijn gekomen kon de politie nog niet zeggen. Er is een onderzoek naar de toedracht gestart.

Door het ongeluk heeft tram 13 in beide richtingen tijdelijk moeten omrijden. Het GVB meldde dat de tram sinds 20.00 uur weer de eigen route rijdt.