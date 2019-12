Amsterdam

Politie deelt herkenbare beelden van Amsterdamse serieaanrander

De politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van een man die meerdere vrouwen heeft aangerand in Amsterdam-Zuid en Buitenveldert. Hierop is de verdachte duidelijk zichtbaar en is te zien hoe hij vanaf zijn fiets jonge meisjes betast. De politie heeft sterk het vermoeden dat de man al sinds het jaar 2000 actief is.