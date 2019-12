De twee Amsterdammers van 21 en 23 jaar die werden verdacht van het plegen van een gewelddadige straatroof op de Apollolaan in Amsterdam Zuid zijn vrijgesproken. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat het duo verantwoordelijk was voor de roof.

Bij de straatroof op 6 februari werd een horloge van het merk Patek Phillipe buitgemaakt. Het horloge heeft een waarde van 110.000 euro. Het slachtoffer werd door twee mannen hardhandig tegen de grond geduwd. Hij incasseerde meerdere klappen, waarna het horloge van zijn pols werd getrokken.

In juli werden de twee Amsterdammers aangehouden, nadat er in Opsporing Verzocht aandacht was besteed aan de zaak.

Onderzoek van de politie wees uit dat de telefoons van het tweetal op het desbetreffende moment in Zuid aanwezig waren. De straatroof werd besproken in telefoongesprekken tussen personen uit de omgeving van het tweetal en de vader van een van de verdachten is in het bezit van een auto van hetzelfde merk en type als de vluchtauto.

De rechter onderkende dat er aanwijzingen zijn dat de verdachten betrokken zijn bij de roof, maar verklaart dat er te veel onduidelijkheid bestaat om over te gaan tot een veroordeling. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk waar de informatie over eerder genoemde telefoongesprekken vandaan komt.

In de kring waarin de verdachten zich begeven worden meerdere personen verdacht van het stelen van exclusieve horloges. Juist daarom is het goed mogelijk dat anderen uit hun omgeving deze straatroof hebben gepleegd, redeneert de rechter.