Weekend in Amsterdam: Winterparadijs en shoppen op de Albert Cuyp

Er is komend weekend weer genoeg te doen in Amsterdam. Waag je aan allerlei winterse activiteiten zoals schaatsen, curling en een biatlon bij Het Amsterdamse Winterparadijs in de RAI of doe kerstinkopen op de Albert Cuypmarkt. NU.nl maakt een overzicht van de activiteiten.