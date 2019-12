De Amsterdamse politie heeft in november zes zakkenrollers opgepakt die deel uitmaakten van een bende van ongeveer 25 jonge vrouwen, die ook actief is in in Frankrijk en België. Vermoedelijk heeft de groep voor minstens 500.000 euro gestolen, voornamelijk door zakken te rollen en pincodes af te kijken van ouderen.

Dat meldt het politiekorps zaterdagavond. Er werd samengewerkt met de Belgische en Franse politie. Een van de opgepakte vrouwen heeft in België nog een celstraf openstaan van negen jaar. In Amsterdam worden de vrouwen gelinkt aan minstens tien zaken.

Nadat de zes werden aangehouden, vielen politie-eenheden meerdere woningen binnen in Frankrijk en België. Daar werden nog eens negen verdachten opgepakt. Ook werden meerdere auto's en huizen in beslag genomen met een totale waarde van twee miljoen euro.

Na de aanhouding van de vrouwen in Amsterdam kwamen nog verschillende aangiftes binnen. De politie denkt na het bestuderen van camerabeelden dat de vrouwen al geruime tijd in de stad actief waren.