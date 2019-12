Amsterdam

Amsterdamse politie pakt zes vrouwelijke zakkenrollers op bij politieactie

De Amsterdamse politie heeft in november zes zakkenrollers opgepakt die deel uitmaakten van een bende van ongeveer 25 jonge vrouwen, die ook actief is in in Frankrijk en België. Vermoedelijk heeft de groep voor minstens 500.000 euro gestolen, voornamelijk door zakken te rollen en pincodes af te kijken van ouderen.