Een 34-jarige man krijgt een celstraf van tien maanden, waarvan vier voorwaardelijk, voor het oplichten van meerdere potentiële huurders van een woning in Amsterdam-Oost. Ook moet hij ruim 26.000 euro aan schadevergoedingen betalen en meewerken aan een behandeling om herhaling te voorkomen.

De man deed zich in de periode van oktober 2018 tot januari 2019 ten onrechte voor als eigenaar en verhuurder van een woning in het stadsdeel Oost, waarbij hij potentiële huurders de woning liet bezichtigen. Vervolgens liet hij zijn slachtoffers een huurcontract tekenen en borg en huur betalen. Daarna was hij onvindbaar.

De man bood de woning, waar hij toen zelf als huurder verbleef, aan via sociale media. Op momenten dat de hoofdbewoner afwezig was, gaf hij rondleidingen in de woning. Zeker achttien mensen zijn slachtoffer geworden van de oplichting.

Naast de woningoplichting is ook bewezen dat de man schuldig is aan diefstal van 5.000 euro van discotheek Escape, waar hij op dat moment leidinggevende was. Op een beveiligingscamera was te zien dat de man de buit uit de kluis haalde en meenam.

De rechter neemt het de man kwalijk dat hij misbruik heeft gemaakt van de krappe woningmarkt. Wel werd er rekening mee gehouden dat hij spijt heeft betuigd en al begonnen was met het terugbetalen van zijn slachtoffers.