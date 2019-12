Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft in maart 2018 permanent de brandweer moeten inhuren omdat het bedrijf na vele incidenten de veiligheid van het personeel niet meer kon garanderen. Dat blijkt uit nieuwe en tot nu toe vertrouwelijke documenten die de gemeente heeft vrijgegeven na een Wob-verzoek van AT5.

De grote veiligheidsproblemen van de laatste jaren bij de grootste afvalverbrander van Nederland zijn de voornaamste reden dat het bedrijf dit jaar op het randje van de financiële afgrond stond. Geldschieters, waaronder de gemeente, hielden het AEB vooralsnog overeind.

AEB werd in februari 2018 onder verscherpt toezicht gesteld van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dat is de instantie die namens gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland toeziet op de risicovolste bedrijven.

Het verscherpt toezicht werd ingesteld omdat er in 2017 vijf keer brand was uitgebroken bij het AEB. Die incidenten waren relatief klein en er vielen geen slachtoffers. Toch moesten er veiligheidsmaatregelen worden getroffen om nieuwe incidenten te voorkomen.

De oorzaak van alle problemen was onder andere dat het bij het AEB aan een goed onderhoudsregime ontbrak. Ook was er onvoldoende technische kennis binnen de organisatie.

'Toezichthouder stelde ultimatum na nieuwe brand'

Uit de nieuwe vrijgegeven stukken blijkt dat op 21 maart 2018, tijdens het verscherpte toezicht, wederom een brand is uitgebroken bij het AEB. De wethouder werd hiervan met een persoonlijke en vertrouwelijke notitie op de hoogte gesteld. De schade zou beperkt zijn geweest en ook waren er geen gewonden, zo valt te lezen.

"Alhoewel er maatregelen zijn om een dergelijke brand snel te blussen, is er geen automatisch detectiesysteem. Iets dat het AEB volgens zijn eigen procedures wél zou installeren naar aanleiding van een eerdere brand", schetst het interne document.

Na de nieuwe brand op 21 maart stelde de toezichthouder het AEB daarom voor een ultimatum. Het afvalbedrijf zou de volgende dag een definitieve oplossing moeten hebben. "Aangezien het installeren van een detectiesysteem niet op zo'n korte termijn te realiseren is, heeft het AEB als maatregel het permanent inhuren van de brandweer moeten treffen", staat in de notitie.

Financiële schade

Het is niet duidelijk voor hoelang de brandweer is ingehuurd. Wel zou het inhuren van brandweer een zeer kostbare maatregel zijn, die volledig voor de rekening van het AEB zijn gekomen. Om welk bedrag het gaat, is niet duidelijk.

Na de zomer van 2019 moesten echter vier van de zes verbrandingsovens worden stilgelegd. Omdat de veiligheidssituatie nog verder verslechterd was, reisde de directie van het bedrijf af naar het stadhuis.

Daar vroeg het AEB het Amsterdamse stadsbestuur - voor 100 procent aandeelhouder - om een kapitaalinjectie oplopend tot 150 miljoen euro om het bedrijf operationeel te houden. Uiteindelijk heeft het college tot nu toe 80 miljoen euro vrijgemaakt voor de afvalverwerker.

Inmiddels is het rustiger bij het AEB. De zes ovens branden weer, maar de toekomst van het bedrijf is nog onzeker. Er wordt in februari door de gemeenteraad gediscussieerd of het AEB geprivatiseerd moet worden.