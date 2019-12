Het ministerie van Economische Zaken betaalt het Zweedse energiebedrijf Vattenfall ruim 52 miljoen euro om de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam begin volgend jaar te sluiten.

De zogenoemde "nadeelcompensatie" komt uit op in totaal 52,5 miljoen euro, schrijft minister Eric Wiebes vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De sluiting is volgens het kabinet nodig om de klimaatdoelen te halen. De centrale stoot nu jaarlijks 3,3 megaton CO2 uit. Nederland sluit de komende jaren alle vijf zijn kolencentrales. De Hemwegcentrale is de eerste.

Omdat de sluiting nogal abrupt is, is het compensatiebedrag relatief hoog. Het geld wordt overgemaakt als compensatie voor "gemiste inkomsten door het ontbreken van een overgangsperiode en voor extra kosten voor het vervroegd afvloeien of herplaatsen van personeel", schrijft Wiebes.