De huldiging van Ajax, het Haga Lyceum en de afvalcrisis bij het AEB; 2019 was een bewogen jaar voor Amsterdam. Een terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen in de hoofdstad.

Huldiging van Ajax op Museumplein

In mei komen honderdduizend supporters van Ajax naar Amsterdam voor de huldiging van de landskampioen. Voor het eerst sinds de dertigste landstitel van Ajax in 2011 wordt de huldiging gehouden op het Museumplein. Dat jaar waren er rellen, waarop toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan besloot dat de feestelijkheden voortaan op een parkeerterrein naast de ArenA gehouden moesten worden.

Burgemeester Femke Halsema wilde Ajax echter opnieuw in de binnenstad huldigen. Daarom kwamen in mei van 2019 supporters uit alle hoeken van het land naar de hoofdstad voor de huldiging op het Museumplein. Volgens de gemeente was het plein rond 16.00 uur al vol, er kon geen supporter meer bij.

De festiviteiten verliepen zonder noemenswaardige incidenten. Wel werden er meerdere aanhoudingen verricht, onder meer voor het gooien van vuurwerk naar het podium.

Rapport over Haga Lyceum

Burgemeester Femke Halsema verzoekt het bestuur van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum in maart om op te stappen. Volgens informatie van de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben een aantal medewerkers van de school banden met een terroristische organisatie en zou een aantal van hen het lesprogramma aan salafistische geloofsleer wijden.

In september eiste minister Slob het vertrek van het huidige bestuur van het Amsterdamse lyceum, met het dreigement dat de financiering zou stoppen als dit niet gebeurde. Twee maanden daarvoor kwam een kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs naar buiten waarin stond dat er sprake was van financieel wanbeheer en belangenverstrengeling; geld dat bestemd was voor onderwijs, werd uitgegeven aan andere zaken.

In oktober maakte de minister bekend de financiering per 1 december stop te zetten. Het is de eerste keer dat een onderwijsminister zo'n forse maatregel toepast. Eind november oordeelde de Raad van State echter dat de minister de financiering niet volledig mag stopzetten. Er spelen momenteel nog steeds meerdere rechtszaken tussen de gemeente en het Amsterdamse lyceum.

AEB in de financiële problemen

Sinds juni kampt het Amsterdamse afvalbedrijf AEB met financiële problemen en achterstallig onderhoud. Daardoor kwamen alle verbrandingslijnen stil te liggen. De veiligheid van de werknemers kon namelijk niet worden gewaarborgd.

Het werd een groot hoofdpijndossier voor de gemeente Amsterdam. Het stilleggen van de lijnen in juli zorgde voor een nationale afvalcrisis en bezorgde het AEB, met de gemeente als enige aandeelhouder, een enorme schuld. Naar eigen zeggen had het afvalbedrijf 80 miljoen euro nodig om het einde van het jaar te halen.

In september legde wethouder en locoburgemeester Udo Kock (D66) per direct zijn functie neer naar aanleiding van de crisis bij het afvalbedrijf. Hij was het niet eens met de gekozen oplossing van de gemeente Amsterdam om het in nood verkerende afvalbedrijf te redden.

In oktober werd in overleg met de toezichthouder en de gemeente besloten de stilgelegde lijnen weer op te starten. In november werden de laatste twee verbrandingslijnen in gebruik genomen. Daarmee is er een eind gekomen aan de stilstand van de ovens.

Liquidatie Derk Wiersum

Halverwege september werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum op straat in de buurt van zijn Amsterdamse woning doodgeschoten. De echtgenoot en vader van twee jonge kinderen overleed kort nadat hij werd neergeschoten.

Er werd met afschuw gesproken over zijn dood. Mede door de schok die dit teweegbracht, werd er een extra groot rechercheteam op de zaak gezet.

Wiersum stond als advocaat Nabil B. bij, die in de omvangrijke zaak tegen de voortvluchtige Ridouan T. meerdere verklaringen heeft afgelegd. De dood van de advocaat is de tweede liquidatie in dit proces. De broer van B. werd eerder al doodgeschoten in zijn kantoor in Amsterdam.

Begin oktober werd een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse advocaat. De verdachte staat naast de moord in mei in Amsterdam ook terecht voor betrokkenheid bij de mislukte moordpoging op een medewerker van een spyshop in Amsterdam in augustus 2018.

Schaap moet vertrekken

Bij het Amsterdamse brandweerkorps is het al tijden onrustig. Eind mei besluit Femke Halsema dat de omstreden Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap moet vertrekken vanwege de onherstelbare breuk in het vertrouwen tussen de commandant en de uitrukdienst van de brandweer. Schaap moet de brandweer per 1 oktober verlaten.

Schaap werd in 2016 aangesteld bij de Amsterdamse brandweer. Hij kwam over van de politie en kreeg destijds van de toenmalige burgemeester Eberhard van der Laan de opdracht een cultuurverandering en modernisering binnen het korps te realiseren. Schaap stond bekend om zijn harde leiderschap en dat resulteerde uiteindelijk in een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen de korpsleiding en de uitrukdienst.

De opvolger van Schaap is Tijs van Lieshout. Halsema heeft hem nadrukkelijk de opdracht meegegeven om met de modernisering van de brandweer door te gaan.

Snorfietsers naar de rijbaan

Sinds 8 april van dit jaar rijden snorfietsers in Amsterdam niet langer op het fietspad, maar op de rijbaan. Ook moeten zij verplicht een helm dragen. Met deze verkeersmaatregel wil de gemeente de veiligheid en doorstroming op drukke fietspaden verbeteren.

Tijdens de eerste twee maanden waren er nog verkeersregelaars aanwezig om alles in goede bannen te leiden. Zij werden geholpen door nieuwe wegmarkeringen en verkeersborden. Scooterrijders die vanaf 3 juni nog op het fietspad rijden, krijgen een boete van 95 euro.

In december werd bekend dat het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan ervoor heeft gezorgd dat er minder ongevallen met snorfietsers en fietsers plaatsvinden. In voorgaande jaren vonden er in de periode van april tot oktober ongeveer honderd ongevallen plaats waarbij een snorfiets was betrokken. Het afgelopen jaar waren dit er 29.

Amsterdam Museum en de Gouden Eeuw

Het Amsterdam Museum maakte dit jaar bekend de term 'Gouden Eeuw' niet meer te gebruiken omdat die de lading niet dekt. Het museum veranderde bijvoorbeeld de titel van de permanente tentoonstelling die het verzorgt in de Hermitage. Hollanders van de Gouden Eeuw werd Groepsportretten van de zeventiende eeuw.

Het Amsterdam Museum zegt dat het een plek wil zijn die voor iedereen relevant is en waar alle mensen zich welkom voelen. "Daarom geeft het Amsterdam Museum ruimte aan mensen en verhalen die nog niet of onvoldoende gehoord worden."

Zoon van Halsema en Robert Oey

In augustus kwam de Telegraaf met het nieuws naar buiten dat de vijftienjarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een maand eerder was opgepakt door politieagenten. De jongen was met een leeftijdsgenoot een verlaten woonboot ingegaan. Het tweetal spoot met een brandblusser en zorgde voor rumoer. Op het moment dat de politie kwam, rende Halsema's zoon weg en liet hij een nepwapen vallen.

De partner van Halsema, filmmaker Robert Oey, zei later in een interview in NRC dat het wapen van hem was. Het zou gaan om een revolver die niet meer kan worden afgeschoten en gebruikt werd op filmsets. Het OM had Oey officieel aangemerkt als verdachte vanwege het bezitten van een wapen. In december werd hij veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur voor verboden wapenbezit.

Oey verklaarde in hetzelfde interview dat het wapen tien dagen lang in de ambtswoning van de burgemeester had gelegen. Halsema kwam hier pas later achter.

In de gemeenteraad van Amsterdam werd het nepwapen in de ambtswoning nog besproken. "U mag en moet mij elke dag scherp ondervragen, u mag me aanvallen, al mijn daden bekritiseren, maar als mijn of uw kinderen, onze geliefden, worden geraakt door het werk dat wij doen, dan worden we weerloos", zei Halsema destijds. We dragen samen grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze stad en dat kan alleen als ons privéleven blijft waar het hoort: thuis."

Fietsers nemen IJtunnel vanwege ov-staking

In mei namen diverse fietsers in Amsterdam de IJtunnel. De tunnel was op 27 mei exclusief geopend voor fietsers, ander langzaam verkeer en hulpdiensten.

Medewerkers van het stads- en streekvervoer staakten die week uit protest tegen de pensioenleeftijd voor ov-personeel. De vakbonden wilden dat deze leeftijd 66 jaar blijft en niet wordt verhoogd. Medewerkers zouden in het openbaar vervoer namelijk te maken hebben met fysiek en mentaal zwaar werk.

Door de staking waren zowel de IJtunnel als de Coentunnel afgesloten voor autoverkeer.

Liquidatie Kelvin Maynard

Op 18 september kwam de Amsterdamse voetballer Kelvin Maynard om het leven nadat hij al rijdende in zijn auto onder vuur werd genomen. Door de schietpartij belandde hij met zijn auto tegen de voorgevel van een brandweerkazerne in Amsterdam-Oost. Later werd bekend dat enkele brandweerlieden die ter plekke kwamen, betrapt zijn op het maken van foto's van Maynard.

Tot op heden zijn al drie aanhoudingen verricht in de zaak. Een verdachte werd op 15 november aangehouden en is later vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van betrokkenheid bij de dood op de voetballer. Een ander, die werd aangehouden op 21 november, is na onderzoek vrijgelaten.

Ontruiming ADM-terrein

De gemeentelijke handhaving en de Mobiele Eenheid (ME) hebben in januari het gekraakte ADM-terrein in het Westelijke Havengebied ontruimd. Elf personen werden aangehouden. De ME heeft vijftien vastgeketende krakers verwijderd.

In totaal zijn er vijftig personen van het terrein verwijderd. De krakers woonden er illegaal. De laatste kraker is rond 15.20 uur door de ME van het terrein begeleid.

Handhavers van de gemeente probeerden wekenlang om het terrein dat 21 jaar geleden gekraakt werd te betreden, maar werden steeds door de ADM'ers geweigerd.