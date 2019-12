Amsterdam

Pati√ęntveiligheid in geding door chaotisch faillissement MC Slotervaart

Door de chaotische en ongecontroleerde faillissementen van het Amsterdamse MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad was de veiligheid van de pati√ęnten in het geding. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een donderdag gepubliceerd onderzoeksrapport over de pati√ęntveiligheid.