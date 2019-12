Op een geldautomaat bij Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West is in de nacht van donderdag op vrijdag een niet ontploft explosief gevonden, meldt de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse gekomen om het voorwerp te onderzoeken. De politie heeft het plein afgezet.

Het is mogelijk de eerste poging tot een plofkraak in de stad sinds minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid maandag besloot per direct alle pinautomaten in Nederland te sluiten tussen 23.00 en 7.00 uur.