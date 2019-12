Fietstaxi's, paardenkoetsen en tuktuks in Amsterdam rijden vanaf april alleen nog op bestelling en mogen niet meer op straat worden aangeboden, heeft de gemeenteraad donderdag besloten. Volgens de gemeente hinderen zulke alternatieve vervoersmiddelen fietsers en voetgangers.

Waar mensen nu nog een fietstaxi kunnen aanhouden op straat, moet daarvoor per april van tevoren telefonisch of via een website een reservering worden gemaakt.

De plannen leidden tot verontwaardiging bij fietstaxichauffeurs. "Dit is een groene coalitie en daarvan zou je verwachten dat ze ons steunen, maar niets is minder waar", aldus Sander Keizer van de fietstaxibond.

"Een schone vorm van vervoer is natuurlijk altijd goed. We willen tenslotte dat al het vervoer in Amsterdam in 2030 uitstootvrij is", reageert de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma. "Maar we moeten ook met andere dingen rekening houden. Veel Amsterdammers ergeren zich aan de fietstaxi's."