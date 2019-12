Het gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag in hoger beroep de 57-jarige Hans W. veroordeeld tot vijftien jaar en negen maanden cel voor het doden van zijn tachtigjarige moeder Rietje door middel van oxycodon (morfine). Zijn 58-jarige vrouw is vrijgesproken.

In maart vorig jaar werd het echtpaar door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot tien jaar cel. Het gerechtshof oordeelt donderdag in hoger beroep echter dat er onvoldoende bewijs is dat de 58-jarige echtgenote van de man een bijdrage heeft geleverd aan de dood van haar schoonmoeder.

De tachtigjarige vrouw werd in juni 2016 door haar schoondochter en inwonende mantelzorger dood aangetroffen in haar woning aan het Amsterdamse Kastanjeplein. Later bleek dat zij is overleden aan een dodelijke hoeveelheid oxycodon. Zij zou in korte tijd tien tot twintig tabletten hebben binnengekregen.

De vrouw leed aan dementie en had in toenemende mate zorg nodig. Daardoor was zij zelf niet in staat om de medicijnen in te nemen. In de maanden voor en na haar overlijden werden grote bedragen overgeschreven naar de rekeningen van de verdachten.

Het vonnis van het hof komt niet overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM eiste twee weken geleden zestien jaar cel tegen beide verdachten.