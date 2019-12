De vermeende schutter die vrijdag in de Wibautstraat in het Amsterdamse stadsdeel Oost was, blijkt een minderjarige jongen met een nepvuurwapen te zijn, meldt de politie donderdag. Hij nam samen met zijn vrienden een video op.

De politie kreeg die dag omstreeks 18.45 uur een melding over een mogelijke schietpartij in de Wibautstraat. Getuigen hadden schoten gehoord en een jongen zien wegrennen. Ter plaatse troffen agenten echter geen slachtoffers of hulzen aan.

De politie bekeek vervolgens de beelden van camera's in de omgeving. Op de beelden was te zien dat een jongen een op een vuurwapen lijkend voorwerp uit zijn zak pakte en meerdere 'schoten' afvuurde richting een andere jongen. Kort daarna liepen de vermeende schutter en het vermeende slachtoffer samen met anderen in de richting van de Wibautstraat.

Uit nader politieonderzoek blijkt er geen sprake te zijn geweest van een schietpartij. Het vermeende vuurwapen was een alarmpistool en is door de politie in beslag genomen.

Het is niet bekend of de jongens worden vervolgd.