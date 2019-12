Een meerderheid van de gemeenteraad is donderdagmiddag akkoord gegaan met de zogeheten Huisvestingsverordening Amsterdam 2020. In het beleid staan strengere regels voor woningdelen en bed and breakfasts.

Zowel studenten als bed and breakfasthouders protesteerden de afgelopen weken tegen het nieuwe beleid. Woensdagavond werd een groot deel van de avond over het nieuwe beleid gedebatteerd.

De besluitvorming werd door verzet van de oppositiepartijen nog met een maand vertraagd. De partijen vreesden dat studenten, verhuurders en eigenaren van bed and breakfasts de dupe worden van het beleid. De nieuwe regels zouden onder meer leiden tot een kleiner aanbod van studentenkamers.

In het nieuwe beleid wordt een quotum voor woningdelen ingevoerd. Elke bewoner moet een eigen huurcontract krijgen, wat momenteel vaak niet het geval is. Ook komt er een quotum voor bed and breakfasts.