De gemeente Amsterdam voert dit jaar verschillende aanpassingen door in het vuurwerkbeleid. Zo komen er meer vuurwerkvrije zones en is de centrale vuurwerkshow afgelast.

De gemeente is nog steeds voorstander van een gedeeltelijk vuurwerkverbod, blijkt uit een onderzoek van NH Nieuws.

Volgens de gemeente is de centrale show op de Kop van Java afgelast vanwege onvoldoende belangstelling. "Uit onderzoek blijkt dat mensen oud en nieuw liever in hun eigen buurt willen vieren. Bovendien blijkt dat maar 10 procent van de inwoners naar de centrale show is geweest", meldt de gemeente.

Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat 81 procent van de Amsterdammers minder vuurwerkoverlast wil. "Het college wil nog wel ruimte blijven bieden aan de vuurwerktraditie, waar veel Amsterdammers in zekere mate waarde aan hechten. De gemeente kiest voor een geleidelijke verandering naar een feestelijk en veilig oud en nieuw voor iedereen, met steeds minder overlast en steeds meer alternatieven."

Zo is het sinds 6 december mogelijk om als buurtbewoners in overleg een vuurwerkvrije straat aan te vragen. Daarnaast blijven ook de vuurwerkvrije zones rondom ziekenhuizen en rond plekken waar dieren worden opgevangen of worden verzorgd gelden. Dit jaar zijn ook 33 parken en groengebieden aangewezen als nieuwe vuurwerkvrije zone.

College wil toe naar vuurwerkzones

Voor de komende jaren wil de gemeente samen met inwoners kijken hoe de vuurwerkaanpak verder kan worden ingevuld. Uiteindelijk wil het college toe naar vuurwerkzones, in plaats van vuurwerkvrije zones. Eigenlijk was het de bedoeling dat deze zones dit jaar al zouden worden ingevoerd, maar dit bleek niet haalbaar.

De gemeente is echter geen voorstander van een algeheel vuurwerkverbod. "Het college wil dat het afsteken van vuurwerk mogelijk blijft, hetzij wel op een beperkt aantal plekken. We zijn voor een verbod op gevaarlijk vuurwerk. Samen met Den Haag, Rotterdam en Utrecht worden er lobbygesprekken gevoerd. In 2020 gaat de gemeente daarmee door."