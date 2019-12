Duikers van de brandweer hebben de gedenktegel voor de in januari doodgestoken Roderick Leta teruggevonden op de bodem van de Kostverlorenvaart in Amsterdam. De tegel was sinds maandagavond zoek.

De tegel was geplaatst door de collega's van Leta. Hij werd in januari met 29 messteken om het leven gebracht op de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam-West.

Duikers van de brandweer besloten daarom donderdagochtend een duikactie te doen in de Kostverlorenvaart, nabij de plek is waar de gedenktegel lag. Binnen twintig minuten werd de tegel gevonden.

Familieleden hadden vorige week nog een kerststukje bij de tegel gelegd. Tot verdriet van Leta's nabestaanden bleek de gedenktegel daarna verdwenen.

Door wie en waarom de steen in het water is gegooid, is nog een raadsel.