Studentenunie ASVA slaat opnieuw alarm over de onveiligheid op de Spinozacampus in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Studenten werden daar de afgelopen jaren aangerand, bedreigd en bestolen.

In 2015 werd iemand op de campus door twee personen overvallen onder bedreiging van een pistool en een mes. Het slachtoffer werd vastgebonden en de woning werd overhoop gehaald.

De geweldsincidenten hielden de daaropvolgende jaren aan. De politie kreeg in 2018 in totaal 53 meldingen binnen met betrekking tot de Spinozacampus, waaronder bedreigingen en mishandelingen.

De gemeente Amsterdam nam eerder maatregelen om de veiligheid op de campus te verbeteren. Zo werd er meer verlichting geplaatst op het terrein en zette studentenhuisvester DUWO tijdelijk bewakers in. Volgens de bewoners zijn de maatregelen echter onvoldoende. Ze pleiten voor cameratoezicht.

"Het is een afgelegen campus en buitendeuren sluiten niet goed of kunnen makkelijk opengetrokken of geduwd worden. Daardoor kunnen mensen die er niet horen makkelijk binnenkomen", zegt Jamie van den Berg van Studentenunie ASVA woensdag tijdens een ingelaste bijeenkomst over de veiligheid op de campus.

Volgens de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, die ook aanwezig was op de bijeenkomst, is cameratoezicht niet mogelijk. "We hebben tweehonderd camera's in de stad en we kunnen niet de hele stad volhangen. Op de guurste plekken proberen we in eerste instantie iets aan de verlichting te doen."