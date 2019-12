De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee personen aangehouden voor twee diefstallen in Amsterdam-Zuidoost en Amsterdam-West. In totaal worden er nog vier verdachten van de diefstallen gezocht.

Rond 3.45 uur kreeg de politie een melding van een inbraak bij een belwinkel in winkelcentrum Reigersbos in Zuidoost. Twee agenten begaven zich direct naar het winkelcentrum en zagen hoe drie verachten wegvluchtten. Twee van de drie vluchtten met een scooter. De derde verdachte kon na een korte achtervolging worden aangehouden.

Op hetzelfde moment kreeg de politie een melding van een diefstal op de Bilderdijkstraat in Amsterdam-West. Drie mannen laadden daar een motor in een wit bestelbusje. Twee verdachten vluchtten weg, de derde bleef achter bij het busje. De politie arriveerde en hield de achtergebleven man aan. De bus werd in beslag genomen.

De recherche is in beide zaken nog op zoek naar de verdachten die zijn ontsnapt. De gezochte verdachten van de diefstal in Zuidoost zijn met hoge snelheid in de richting van metrostation Reigersbos gereden. De mannen waren donker gekleed.

Bij de diefstal in Amsterdam-West vluchtten twee verdachten in de richting van de Ter Haarstraat. Beide mannen hadden een fors postuur en waren donker gekleed.