De gemeente, politie en justitie hebben het kraakbeleid aangepast. Dit moet ervoor zorgen dat gekraakte panden sneller ontruimd kunnen worden en kraken minder aantrekkelijk wordt, laat burgemeester Femke Halsema dinsdag weten in een brief aan de gemeenteraad. Het nieuwe beleid is meteen van kracht.

Krakers werden de afgelopen jaren zelden aangehouden, waardoor het kraken volgens Halsema op dit moment als "risicoloos en anoniem" wordt gezien. Dat moet door het nieuwe beleid anders worden.

De politie wil straks meteen in actie komen als krakers op heterdaad worden betrapt, in plaats van eerst de situatie uit te zoeken.

Ook worden de kortgedingprocedures vanaf nu eerder ingepland. Dat moet binnen twee tot drie weken gebeuren, in plaats van de huidige zes tot acht weken. Krakers spannen nu vaak een kort geding aan tegen een komende ontruiming. Dat lijken ze vooral te doen om tijd te winnen, want een kort geding wordt regelmatig door de krakers weer ingetrokken.

Daarnaast worden de namen van krakers genoteerd. Om dit makkelijker te maken, worden ontruimingen niet altijd vooraf aangekondigd. Zo kunnen de politie en het OM zicht krijgen op overlast veroorzakende krakers.

'Verruwing' in de krakerswereld

De burgemeester noemt ook het collectief We Are Here en spreekt over "verruwing" bij het kraken van panden. "Waar voorheen vooral langer leegstaande panden werden gekraakt, gaat het steeds vaker om panden die in gebruik of onveilig blijken te zijn, omdat er anno 2019 nu eenmaal steeds minder sprake is van leegstand."

Het besluit komt mogelijk woensdag kort ter sprake in de gemeenteraadsvergadering, want GroenLinks heeft gezegd opheldering te willen over Halsema's uitspraken over We Are Here.