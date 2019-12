Amsterdammers die per abuis te veel bijstand hebben gekregen hoeven dat voortaan niet meer terug te betalen aan de gemeente Amsterdam.

Ongeveer 40.000 mensen in Amsterdam ontvangen een bijstandsuitkering. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam meldt aan NU.nl dat er jaarlijks bij gemiddeld 360 uitkeringsgerechtigden een fout gemaakt door de gemeente. Per jaar komt dat neer op circa 122.500 euro te veel verstrekte bijstand, wat neerkomt op 340 euro per persoon.

De gemeente besluit nu om deze bedragen niet meer terug te vorderen omdat het "een zware domper is voor mensen die het toch al niet makkelijk hebben", is te lezen in een persbericht.

"Het kan voorkomen dat iemand buiten zijn schuld te veel bijstand ontvangt en dat moet terugbetalen", schrijft de gemeente. Voortaan hoeft een uitkeringsgerechtigd persoon dit bedrag niet meer terug te betalen.

De fout van het te veel uitkeren ontstaat meestal door het verreken van wisselende inkomsten met de uitkering, omdat sommige mensen naast hun uitkering een parttimebaan hebben. "Dat is complex en een foutje sluipt er snel in", aldus de gemeente.

De gemeente meldt ook bijzondere bijstand te gaan verstrekken aan mensen die een hoger belastbaar inkomen hebben gekregen doordat de inkomsten niet in het jaar verrekend zijn waarin ze verdiend werden. Een uitkeringsgerechtigde kan daar negatieve gevolgen van ondervinden, zoals geen recht op huurtoeslag.

Door de processen en dienstverlening te verbeteren hoopt de gemeente eind 2020 een daling in de terugvorderingen te zien.