De voormalige rector magnificus Dymph van den Boom van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft geen plagiaat gepleegd in haar proefschrift of toespraken, concludeert de onafhankelijke externe commissie Wetenschappelijke Integriteit van de UvA.

Afgelopen juni stelde de universiteit een onderzoek in naar aanleiding van een artikel van NRC. Volgens de krant heeft Van den Boom, die in 1996 hoogleraar Algemene Pedagogiek aan de UvA werd, in haar toespraken en proefschrift teksten gebruikt zonder duidelijk te maken dat het om werk van anderen ging.

In het rapport, dat dinsdagochtend naar buiten is gebracht, concludeert de commissie dat de oud-rector geen ideeën of inzichten heeft overgenomen in haar toespraken zonder daarbij te verwijzen naar de bron. Wel was er sprake van slordigheden en hadden enkele verwijzingen preciezer gekund.

Ook wordt de bronvermelding in het proefschrift als aanvaardbaar gezien. "Hoewel in het proefschrift niet steeds (voldoende) herkenbaar is welke tekstdelen van de auteur zijn en welke zijn overgenomen uit andermans werk, is wel steeds in voldoende mate duidelijk dat de auteur het werk van anderen beschrijft en zich dit niet heeft toegeëigend als ware het haar eigen werk."

Het definitieve rapport van de commissie werd maandag al aangeboden aan het College van Bestuur. De komende dagen wil het college spreken met de voorzitter van de commissie en Van den Boom zelf.

In een reactie laat NRC dinsdag weten het vreemd te vinden dat de externe commissie de werkwijze van de oud-rector niet kwalificeert als plagiaat.