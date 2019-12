De politie doet onderzoek in Zuid naar aanleiding van een vermoedelijke schietpartij die dinsdag rond 6.00 uur hebben plaatsgevonden in de Achillesstraat in Amsterdam.

Volgens een buurtbewoner zou er geschoten zijn in een woning, maar de politie kan dat nog niet bevestigen.

Tot nog toe zijn er geen slachtoffers of hulzen aangetroffen, zo laat een woordvoerder weten. Later op de ochtend moet er meer informatie komen over de vermoedelijke schietpartij.