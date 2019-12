De gasten van twee hotels aan de Beursstraat in de binnenstad van Amsterdam staan sinds maandag 11.00 uur op straat door een brand in een gleuf tussen de twee panden.

Volgens een brandweerwoordvoerder is het ingewikkeld om het vuur helemaal uit te krijgen, omdat het woedt in een moeilijk bereikbare ruimte die gevuld is met zeer brandbare bitumen. Wat er precies in brand staat, is niet bekend.

Alle gasten en personeel zijn geëvacueerd door de brandweer. Ze worden tijdelijk opgevangen in nabijgelegen hotels. Het is nog onduidelijk wanneer ze kunnen terugkeren.