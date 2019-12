De Russische onderzeeboot Foxtrot is maandagochtend weggesleept uit de haven bij de NDSM-werf in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Het schip wordt naar een haven in Vlaardingen gebracht, waar het vaartuig wordt gesloopt.

De Foxtrot ligt al sinds 2002 in de NDSM-haven. Oorspronkelijk was het schip onderdeel van de Russische Sovjetvloot. In 1991 dook een groep ondernemers de onderzeeër op.

De ondernemers waren van plan om in de boot presentaties en bijeenkomsten te houden. Dat project mislukte, waardoor het schip sinds lange tijd ongebruikt in het IJ bleef liggen.

Het slopen zal naar verwachting een groot deel van 2020 in beslag nemen.