De FEBO aan het Hugo de Grootplein in het Amsterdamse stadsdeel West en een woning in de Waterschapstraat in Osdorp zijn zondagavond kort na elkaar overvallen.

De politie kreeg rond 21.00 uur een melding van de woningoverval. Twee daders bedreigden daar de bewoner in de gang van de woning met een vuurwapen en een stroomstootwapen. Bij de worsteling die ontstond, raakte de bewoner lichtgewond.

De daders zijn daarna vermoedelijk in een auto gevlucht. De politie wil in verband met het onderzoek niet zeggen of zij er met buit vandoor zijn gegaan. Het tweetal is tussen de 21 en 25 jaar oud en had een grijze en donkerkleurige jas aan.

Vervolgens werd rond 21.45 uur de FEBO op het Hugo de Grootplein in West overvallen. Twee daders bedreigden het personeel met een vuurwapen, maar gingen er zonder buit vandoor. Ze zijn weggereden op een scooter in de richting van de De Clercqstraat.

De politie heeft de zaken in onderzoek. Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee overvallen.